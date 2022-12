La Juve ricorda Pelé: 1 minuto di silenzio prima dello Standard Liegi

La notizia della morte di Pelé è stata uno shock per tutto il mondo del calcio. O'Rey è stato, è e sarà l'emblema del calcio brasiliano, una delle stelle più luminose della storia di questo gioco. La Juve ieri sera gli ha reso omaggio con un lungo messaggio : " La notizia che tutti speravano di non leggere mai: ci ha lasciato, il 29 dicembre, Edson Arantes Do Nascimento. Pelè. Una storia fantastica, quella del fuoriclasse brasiliano, che ha vinto 3 Mondiali e con la sua smisurata grandezza ha rappresentato il fascino del calcio a tutte le latitudini (...)".

E pensare che Pelé sarebbe potuto essere un giocatore della Juve. "Sì, la società bianconera mi avrebbe voluto ma il Santos non volle sapere di cedermi: in città sarebbe scoppiata la rivoluzione - ha raccontato O'Rey in un'intervista. Non era come oggi: lasciare il Brasile assumeva il significato di una specie di tradimento, partivano di solito i più giovani, quelli non ancora affermati o chi nel proprio club non si sentiva più a suo agio. Sono sempre stato un estimatore della Juve, di campioni come Boniperti e Sivori. È andata così: inutile rimpiangere quello che non è stato".