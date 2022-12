Juve, la formazione ufficiale per lo Standard Liegi: Chiesa neanche in panchina

La Juve si prepara a sfidare in amichevole lo Standard Liegi, ultima partita dei bianconeri del 2022. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà un banco di prova importantissimo visto che tra meno di una settimana la Vecchia Signora tornerà in campo in Serie A. Diversi giocatori sono tornati tardi dopo gli impegni con le nazionali in Qatar e la sfida di oggi sarà utile per testare le loro condizioni. Ma come scenderanno in campo i bianconeri?