Juve, testa allo Standard Liegi: chi sarà a disposizione di Allegri?

Da Chiesa e Vlahovic fino a Bremer: chi torna e chi no in vista dell'amichevole contro lo Standard Liegi? Le ultime novità in casa Juve

Terminate le vacanze di Natale, oggi la Juve torna in campo ad allenarsi. Il motivo è semplice: raggiungere la miglior condizione fisica in vista dell'amichevole contro lo Standard Liegi in programma il 30 settembre. Ma chi tornerà a disposizione di Allegri?

Oggi è una giornata importante anche per i giocatori del Brasile, che torneranno alla Continassa. Unico escluso Bremer, già di ritorno negli ultimi giorni. Sulle condizioni dei giocatori del Mondiale Allegri ha detto: "Stanno bene, è normale che devono ritrovare la condizione e ricalarsi di nuovo in un certo tipo di partite. Il 27 tornano i brasiliani, per gli argentini e Rabiot bisogna aspettare. La squadra si è allenata bene, abbiamo fatto buone partite con dei giovani che hanno buone qualità. Oggi meglio nella ripresa, veniamo da due giorni di lavoro importanti. Per Adrien non c’è problema, ma come per Di Maria e Paredes. Angel e Leandro devono essere importanti per la seconda parte di stagione, ora soprattutto il primo sarà pronto. L’ho sentito, è bello carico".