Juve, stallo rinnovo per Yildiz: le big d’Europa premono

Il nuovo che avanza per la Juventus prende il nome di Kenan Yildiz. Il gioiello turco in forza alla squadra di Massimiliano Allegri si è messo in luce in particolare nel periodo centrale del campionato e conquistando alcune titolarità. Sia l'allenatore che l'ambiente avrebbe sempre manifestato di credere molto nel suo talento, ma in pochi si sarebbero aspettati una crescita così rapida del calciatore. Non è un caso infatti che, nonostante un rinnovo firmato non da molto tempo, secondo quanto riportato da calciomercato.it, si parlerebbe già di un nuovo prolungamento. Le prime magie in maglia bianconero avrebbero già accresciuto il suo valore e non solo. Gli osservatori delle big d'Europa avrebbero cominciato a orbitargli intorno con rinnovata insistenza. Per evitare malumori o futuri fastidi, la Juventus sarebbe intenzionata a ridiscutere i termini contrattuali. Al momento però le trattative sarebbero in stallo e dovrebbero riprendere solo dopo la conquista degli obiettivi stagionali.