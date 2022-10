Juve, ora lo Stadium è un problema. Allegri: “Dobbiamo riportare entusiasmo”

Dal giorno della sua costruzione l' Allianz Stadium di Torino è stata la casa di tanti successi bianconeri, un vero e proprio fortino in cui la Vecchia Signora diventava imbattibile o quasi. Il supporto del pubblico non è mai mancato... almeno fino a questa stagione. Il Covid 19 e l'emergenza in Ucraina ha fatto aumentare il prezzo dei biglietti, le brutte prestazioni della squadra di Allegri ha fatto il resto . Ora lo Stadium non è quasi mai pieno.

Intervistato sull'argomento in conferenza stampa Allegriha detto: "In questo momento bisogna essere bravi a superare anche questo e riportare l’entusiasmo che serve. Dopo nove anni che una società vince quando ritorna a non vincere tutti devono fare qualcosa in più. Ma è numericamente impossibile vincere tutti gli anni, ma non vuol dire non lavorare con passione e metterci grande impegno per far sì che la Juve torni a vincere il prima possibile. È una grande sfida, ma non è facile. Fa parte della vita, è ciclica. Però stasera i ragazzi sono stati bravi, i tifosi hanno apprezzato la vittoria e la prestazione della squadra. Però per noi questo deve essere la normalità”.