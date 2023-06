Agnelli non ci sta: l'ex presidente della Juve ha deciso di fare ricorso al TAR dopo la squalifica di due anni per il processo plusvalenze

Con la penalizzazione di 10 punti in classifica e la multa da più di 700k euro, il processo plusvalenze e quello per le manovre stipendi sono ormai conclusi. O almeno, lo sono per la Juve.