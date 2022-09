News Juve / Possibile svolta, SM fa il nome: “E’ lui la soluzione migliore”

Allegri per ora rimane al suo posto. Il motivo? L'ha fatto capire Arrivabene con la sua risposta al tifoso che gli chiedeva del futuro del mister bianconero: "Quello nuovo lo paghi tu?". Insomma il contratto milionario che vanta il tecnico livornese è una variabile che la dirigenza torinese deve considerare prima di prendere una decisione importante come l'esonero.

Nelle segrete stanze di via Druento però, si starebbe ragionando in questi termini. Sia il mercato di gennaio scorso che quello estivo sono stati esplosivi. Al di là della grana infortuni, sono arrivati all'ombra della Mole nomi di primissimo livello. Grosse responsabilità quindi vanno attribuite ad Allegri perché incapace di far rendere al meglio i nuovi arrivati e i calciatori più rappresentativi. L'involuzione di Vlahovic ne è l'esempio lampante. Facciano i dovuti scongiuri i tifosi juventini, ma qualora non dovesse arrivare il successo contro il Monza, la situazione potrebbe precipitare nell'immediato. Secondo SportMediaset ci sarebbe uno scenario molto più probabile degli altri<<<