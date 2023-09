Juve, Sportmediaset: le statistiche parlano chiaro. Nel 1971/72…

Partenza incredibile per le milanesi nelle prime tre. Entrambe a punteggio pieno, Milan e Inter dopo la sosta si scontreranno nel derby della Madonnina. Come ricordato da Sportmediaset, un inizio così non si vedeva dalla stagione 1971/72 quando entrambe portarono a casa 9 punti (all'epoca in realtà furono 6) nelle prime tre. I rossoneri -guidati da Nereo Rocco- superarono Varese, Fiorentina e Vicenza mentre i nerazzurri di Giovanni Invernizzi sconfissero in fila Atalanta, Catanzaro e Verona. Alla fine di quella stagione tuttavia, nonostante l'ottimo avvio di Milan e Inter, ebbe la meglio la Juve che si aggiudicò il titolo di Campione d'Italia sotto la guida di Vycpalek.