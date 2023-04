Le probabili formazioni di Juve-Sporting: in attacco c’è Milik

Manca sempre meno all'inizio dell'andata dei quarti di finale di Europa League tra Juve e Sporting , match in programma questa sera alle 21:00. Per i bianconeri sarà una partita fondamentale, contro un avversario temibile: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

I padroni di casa preparano il consueto 3-5-2. In porta Szczesny, con Danilo, Bremer e Alex Sandro a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, con Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco Vlahovic non è ancora al meglio e si prepara a sedersi in panchina. In caso di forfait si scalda Milik, con Di Maria sicuro di un posto da titolare.