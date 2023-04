Juve-Sporting 1-0: bianconeri con sette vite, come i Gatti

La Juve batte lo Sporting CP e si aggiudica il match di andata dei quarti di finale di Europa League: il commento

Quella contro lo Sporting non è stata una partita facile, per niente. La squadra portoghese ha preso subito il controllo del pallino del gioco, costringendo la Juve a chiudersi in difesa. La squadra di Allegri l'ha fatto, con solidità e umiltà, riducendosi a ripartire in contropiede.

Un match difficile, quindi, per i bianconeri, che Allegri ha provato a sbloccare inserendo dal primo minuto un tridente pesante. Chiesa, Milik e Di Maria, però, non sono riusciti a rendersi pericolosi, e al contrario a trovare il gol vittoria è stato Gatti. Il difensore italiano convince ancora, abile in fase difensiva ma soprattutto in quella offensiva. Una rete decisiva.

A finire sotto i riflettori però sono anche i portieri. Prima Szczesny, costretto a uscire dal terreno di gioco per un problema fisico che ha subito spaventato tutto il mondo bianconero. Un dolore al petto che ha fatto preoccupare tutti, ma che per fortuna sembra essersi risolto in un nulla di fatto. Poi Perin, subentrato al suo posto e autore di due parate incredibili nel finale di partita. Insomma: la Juve tutta difesa e ripartenze sarà anche brutta, ma funziona e vince. E questo è l'importante.