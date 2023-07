Juve, ‘Sport’: Franck Kessie si presenta con un’ora di ritardo

Il classe '96 prenderà parte della tournée negli States assieme al resto del gruppo. Ironia della sorte il Barça -tra le altre- affronterà anche la Juve (oltre ad Arsenal, Real Madrid e Milan). L’ex centrocampista di Atalanta e Milan è stato messo ai margini del progetto del Barcellona, anche se vorrebbe ancora tentare il tutto per tutto per convincere tecnico e tifosi. La Juve cerca soluzioni da quelle parti del campo, soprattutto dopo aver visto sfumare l’ipotesi Milinkovic-Savic. In attesa di scoprire quale maglia indosserà la prossima stagione, per il momento continuerà agli ordini di Xavi Hernández.