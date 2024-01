La Juve spinge per un altro baby talento: si tratta Trus dell’Herta Berlino

La dirigenza bianconera è al lavoro per bloccare un altro gioiello del panorama europeo. Si tratta di un giocatore tedesco classe '06

La Juventus è attentissima al mercato dei giovani. Gli esempi più lampanti, oltre a Yildiz , sono quelli di Iling-Junior che sta prendendo sempre più spazio nei pensieri del tecnico, ma anche quelli di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea che stanno giocando in quel di Frosinone oppure il neoarrivato Huijsen che in questo momento veste la maglia della Roma.

Piace Trus

Adesso il mirino sembra essere puntato su un altro giocatore molto promettente. Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle idee di Giuntoli e Manna ci sarebbe Luis Trus classe 2006 di proprietà dell’Hertha Berlino. Esterno offensivo il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e l’obiettivo alla Continassa sarebbe quello di prenderlo a parametro zero per la prossima stagione.