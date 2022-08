Verso Juve-Spezia: bianconeri favoriti nei pronostici e nei precedenti

Questa sera alle 20:45 la Juve si prepara a scendere in campo contro lo Spezia , match valido per la quarta giornata della Serie A 2022/23. I bianconeri dopo il pareggio contro la Roma sono pronti a tornare a vincere: l'obiettivo è portare a casa i tre punti . La squadra di Gotti , almeno sulla carta, sembra abbordabile ma la Vecchia Signora non dovrà abbassare la guardia. Chi vincerà la sfida?

I precedenti pendono dalla parte dei bianconeri. Sul proprio sito ufficiale la Juve ha infatti pubblicato un report in vista della partita: "La Juventus ha vinto tutti i quattro precedenti disputati in Serie A contro lo Spezia dopo non essere riuscita a battere i liguri nei due precedenti in Serie B nella stagione 2006/07 (1N, 1P). Lo Spezia potrebbe diventare il quinto avversario contro cui la Juventus riesce a vincere tutte le prime cinque sfide nella propria storia in Serie A dopo Chievo, Pescara, Sampierdarenese e Siena. La Juventus è, con la Lazio, una delle uniche due squadre ad aver sempre battuto lo Spezia in Serie A (quattro vittorie su quattro). La Juventus non ha subito neanche una rete in casa contro lo Spezia nel massimo campionato, dopo il 3-0 del 2 marzo 2021 e l’1-0 dello scorso 6 marzo". (juventus.com)