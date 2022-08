Spezia, Gotti: “Ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri”

Al termine del match contro la Juve, l'allenatore dello SpeziaGotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La prestazione non mi soddisfa. Siamo stati più ordinati ma non sono contento per niente. Andare via senza punti dopo una partita del genere non va bene, non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo crescere e diventare più forti. Abbiamo gestito bene il campo, ma negli ultimi 20 metri ci è mancato qualcosa. Ci vuole più cattiveria".