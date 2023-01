Juve, occhi puntati in casa Spezia: per la fascia piace Holm

Manca ormai meno di una settimana alla chiusura del calciomercato invernale e tra problemi societari e difficoltà economiche la Juve non ha ancora chiuso neanche un colpo. I bianconeri prima di acquistare dovranno pensare a vendere, con McKennie finito nel mirino del Leeds. In entrata sono molti i reparti che avrebbero bisogno di un rinforzo ma la squadra di Allegri non potrà permettersi colpi faraonici.