Juve, Spalletti si prepara: previsto turnover per domenica

Archiviata la Champions, il Napoli da domani inizierà a lavorare in vista del big match di domenica sera a Torino. Tra assenze certe e turnover

Per parlare di formazione è decisamente presto. Tuttavia Luciano Spalletti -ancora con l'amaro in bocca per l'eliminazione ai quarti di finale di due giorni fa- sta già iniziando a pensare all'undici titolare da schierare domenica sera all'Allianz Stadium.

Possibile vedere Elmas dal 1' così come Anguissa e Kim (assenti per squalifica in Champions league contro il Milan). Il Napoli potrebbe affrontare la Juventus applicando ancora un po' di turnover. Al fianco di Kim si potrebbe vedere Ostigard. Juan Jesus probabilmente partirà dalla panchina (sarebbe il terzo match di fila in otto giorno per lui).

Ancora un altro giorno di break concesso ai suoi in vista del big match di domenica anche se Victor Osimhen in mattinata si è presentato lo stesso a Castel Volturno per sottoporsi ad una seduta di terapia e massaggi straordinari. Il nigeriano non è ancora al top e sta accelerando i tempi per tornare al 100% in vista della Juventus. Il Napoli dovrà fare a meno di Mario Rui e Politano. Quasi sicuro il forfait di Rrhahmani e Simeone. I primi tre hanno rimediato un infortunio durante la partita di martedì sera contro il Milan. Da stabilire i tempi di recupero.