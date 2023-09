Juve, Spalletti in visita alla Continassa: chi sono gli “azzurrabili”?

Gli azzurri della Juventus

Tra i giocatori già convocati nei primi impegni ufficiali di Spalletti ci sono Federico Chiesa e Manuel Locatelli. L'attaccante della Juventus è una presenza fissa da anni nell'Italia; il centrocampista è tornato dopo alcune mancate convocazioni. Nelle ultime sfide con la Nazionale, l'ex c.t Roberto Mancini non lo aveva più inserito in lista. Tra i principali candidati alla chiamataci sarebbero almeno 4 elementi. In primo luogo Fabio Miretti: il talento bianconero potrebbe bruciare le tappe anche in Nazionale dopo essersi inserito da giovanissimo nella stessa Juventus. Altri possibili "azzurrabili" sono Federico Gatti, che ha scalzato Alex Sandro nelle gerarchie bianconere, Andrea Cambiaso, rivelazione della fascia, e Nicolò Fagioli, alla ricerca della condizione migliore dopo l'infortunio di fine scorsa stagione.