Juve-Spal, la moviola: male Pezzuto sul rigore dei bianconeri, serve il VAR per un contatto evidente

TORINO – Il signor Ivano Pezzuto ha arbitrato il quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Spal. Al minuto 15 Rabiot viene atterrato da Vicari in area di rigore avversaria: il direttore di gara inizialmente dà il giallo per simulazione al francese, poi viene richiamato al VAR per rivedere l'azione. Il fischietto della sezione di Lecce, dopo aver rianalizzato il contatto, assegna il rigore ai bianconeri (poi trasformato da Morata) e toglie il cartellino giallo a Rabiot: decisione corretta. Nel secondo tempo Pezzuto gestisce bene i cartellini nel match e non fa più errori grossolani anche perché la partita, dopo il 2-0, si è messa in una condizione di tranquillità generale.