Juve, dalla Spagna: torna in auge il nome di Rodrigo De Paul

Dopo cinque stagioni da assoluto leader con la maglia dell'Udinese -rendendosi protagonista della salvezza della squadra in più di una occasione- l'ambientamento in Spagna è stato tutt'altro che facile per il centrocampista argentino. Queste le sue parole appena approdato all'Atletico: “Lo reputo un grande passo nella mia carriera calcistica. Per me è un orgoglio andare in una squadra con una tifoseria che la rende così grande. Qui ho molti amici, già mi sento parte della famiglia e sono sicuro che questo renderà più facile l’adattamento”.