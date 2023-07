Juve, dalla Spagna: possibile scambio Partey-Locatelli?

Locatelli nel mirino dell'Arsenal. TodoFichajes parla di un possibile scambio con Thomas Partey, da tempo nel mirino della Juve

redazionejuvenews

Durante la tournée americana, Cristiano Giuntoli sta lavorando intensamente soprattutto per risolvere il tema esuberi. Nel mirino le situazioni di Denis Zakariae McKennie, oltre che Leonardo Bonucci, messi fuori rosa. La società ha le idee chiare e prima di tuffarsi sul mercato in entrata, bisogna pensare alle cessioni anche per alleggerire il monte ingaggi.

In attesa di capire il futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, sono spuntati altri due nomi. Da una parte l’interessamento da parte del Bayern Monaco per Wojciech Szczęsny e dall'altra la situazione di Manuel Locatelli, finito nel mirino dei club inglesi. In particolar modo su di lui ci sarebbe l’Arsenal.

Secondo TodoFichajes, Mikel Arteta vorrebbe il giocatore ex Milan e Sassuolo per rinforzare il suo centrocampo in caso di addio di Thomas Partey. La Juve lo valuta 25 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe prendere un’altra piega. Niente pagamento cash, bensì uno scambio alla pari proprio tra Partey (tra gli obiettivi dei bianconeri) e Locatelli.