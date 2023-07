Juve, dalla Spagna: Kessié più vicino alla Premier ma Giuntoli ci prova

La Juventus insiste per portare Franck Kessie alla corte di Massimiliano Allegri, considerato l'obiettivo numero uno per i bianconeri . Come rivela la Gazzetta dello Sport le due società avrebbero già una prima base di accordo attraverso la formula del prestito iniziale con riscatto fissato fra i 10 ed i 15 milioni di euro. Manca però l'ok finale del giocatore: nelle prossime ore -durante l'amichevole fra Arsenal e Barcellona - Cristiano Giuntoli cercherà di convincere l'ex centrocampista del Milan a dire sì alla Vecchia Signora.

Nonostante tutto il giocatore ha sempre ribadito durante l'estate che il suo desiderio principale è quello di rimanere al Barça ma sarà il club a metterlo alla porta: con l'arrivo di Ilkay Gündogan e Oriol Romeu, non ci sarà più spazio per lui in rosa. Resta da vedere se Xavi lo utilizzerà contro l'Arsenal: con il suo futuro in bilico, il tecnico dovrà evitare rischi inutili che potrebbero complicare la sua partenza.