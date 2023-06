Juve, dalla Spagna: Ivan Fresneda tra quattro pretendenti

Il Real Valladolid farà diverse manovre sia in uscita che in entrata durante questa sessione estiva di mercato. E tra le possibili partenze spunta il nome di Iván Fresneda. Il club spagnolo spera di fare cassa con la sua cessione nonostante sia stato usato con il contagocce nella seconda parte della stagione. L'obiettivo della società sarebbe quella di vendere il difensore prima del 1° luglio in modo tale da inserire l'operazione nel bilancio del primo semestre.