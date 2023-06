Spagna-Italia, le probabili formazioni: 2 giocatori della Juve in panchina

Dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, l'Italia si prepara a scendere in campo contro la Spagna, match in programma questa sera alle 20:45 e valido per le semifinali della Final Four di Nations League. La squadra di Mancini ce la metterà tutta per vincere e raggiungere la Croazia in finale, ma le Furie Rosse sono da sempre un avversario difficile. "È la seconda volta che arriviamo alla fase finale della Nations League e credo che sia già un'ottima cosa", ha detto in conferenza stampa Mancini. Il ct Azzurro si affiderà quindi ai suoi uomini migliori: andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.