Il neo campione del mondo finito nei radar della Juventus per il dopo Alex Sandro

Il Siviglia -reduce dalla vittoria dell'Europa League contro la Roma di José Mourinho a Budapest - e la sua dirigenza sportiva, guidata da Víctor Orta , stanno cercando di fare cassa soprattutto per liberarsi di quei giocatori che percepiscono stipendi troppo elevati per le tasche del club andaluso.

Secondo vms.com i tre nomi su cui gli spagnoli lavorano sono in particolare quelli di Bono, En-Nesyri e Acuña. Quest'ultimo sarebbe finito nei radar della Juve: la dirigenza è rimasta piacevolmente sorpresa dal suo livello e starebbe pensando nell'affondo. Quest'anno ha segnato 3 gol e siglato 4 assist in 45 presenze totali. Il calciatore, con il contratto in scadenza nel giugno 2025, è valutato 10 milioni di euro.