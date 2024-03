Juve, Souness: “Pogba è pigro. Ha sprecato la sua carriera”

Intervistato al Mail, Greame Souness ha parlato del giocatore della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue sue parole: "Per me non ci sono mai stati dubbi sulle capacità di Pogba. Quello che ho visto in lui è stato un giocatore con grandi capacità tecniche e fisiche che aveva il potenziale per diventare uno dei migliori giocatori di centrocampo che il nostro sport abbia mai conosciuto. La sua mancanza di onestà e il suo scarso impegno mi hanno sempre frustrato. Francamente, era pigro. Uno con l'estremo talento che possedeva dovrebbe esibirsi in modo tale da essere ricordato come uno dei migliori giocatori del mondo, molto tempo dopo aver lasciato il palcoscenico. Invece ha sprecato la sua carriera".