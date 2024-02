Juve, Soulè nella storia del Frosinone: il record con la squadra ciociara

Un gol su calcio di rigore e un assist per Mazzitelli non sono bastati al Frosinone di Soulè per fermare il Milan. Dopo aver accarezzato il colpaccio, la squadra ciociara ha visto ribaltare il 2-1 in un 2-3 nell'ultima parte di match. Una sconfitta amara, che però non comprometterebbe la corsa salvezza degli uomini di mister Di Francesco, ancora avanti rispetto alle ultime in classifica. Inoltre, nonostante i laziali escono senza punti della partita, il match rimarrà in qualche modo nella storia del club e dell'attaccante in prestito dalla Juventus.