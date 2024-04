Juve, Soulè rivela: “Non so cosa mi succederà, voglio salvare il Frosinone”

Matias Soulè è stato uno dei grandi protagonisti della stagione del Frosinone. L'attaccante argentino di proprietà della Juve, infatti, ha segnato ben 11 gol in Serie A, un quarto di tutti quelli segnati dalla squadra di Di Francesco. Il classe 2003 è diventato un idolo per i gialloazzurri ma a giugno farà ritorno a Torino, dove il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Nel pre partita della sfida contro la Salernitana Soulè ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Sono con la testa sulle ultime partite, non so cosa succederà. Il mio primo obiettivo è salvare il Frosinone. È questo il sogno di tutto l’anno".