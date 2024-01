Juve, chi sostituirà Kean? Allegri ha in mente un piano preciso

Chi prenderà il posto lasciato vuoto da Moise Kean? Massimiliano Allegri ha in mente un piano preciso per la sua Juve

Moise Kean si prepara a lasciare Torino, pronto a trasferirsi in prestito fino al termine della stagione all'Atletico Madrid. Alla Juve, infatti, per lui non c'era più molto posto a causa dell'esplosione di Yildiz.