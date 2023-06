Si tratta di base di un'ala destra anche se è stato adattato come terzino, centrocampista e attaccante esterno a Madrid. Secondo Relevo, la Juve avrebbe fatto un primo sondaggio per lo spagnolo classe '91. Al Real Madrid dal 2015, il giocatore conta 311 partite, 18 trofei tra cui 4 Champions League. Vazquez andrà in scadenza tra un anno ed ha espresso il proprio gradimento per la Juve.