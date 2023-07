Juve, Soulé irriconoscibile: ha detto addio al biondo platino e…

Cambio di look per l'argentino classe 2000: dopo la frecciatina di Di Maria, ci ha 'dato un taglio' (in tutti i sensi)

I giocatori della Juve sono ritornati dalle vacanze, pronti per affrontare una nuova stagione. Archiviata l'annata 2022/23, ora i bianconeri si trovano quasi tutti nei pressi della Continassa per i test medici al JMedical. Tra questi anche il giovane Matías Soulé, che si è rifatto il look optando per una scelta drastica. In un botta e risposta sui social, qualche giorno fa il Fideolo aveva punzecchiato per la scelta di farsi biondo platino.