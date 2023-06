Juve, la società bianconera cerca ‘quota 100’: ecco la soluzione

Sarà un mercato all'insegna del 'risparmio' per la Vecchia Signora . La Juventus tuttavia è divisa tra la necessità di risanare i conti e quella di allestire una rosa competitiva. Per fare cassa i bianconeri dovranno partire dalle cessioni, anche per far fronte all'esclusione alla prossima Champions .

In casa Juve ci sono alcuni giocatori di rientro dai prestiti ma solo di passaggio: per loro si parla di cessione o prestito. L'obiettivo è quello di mettere da parte un 'tesoretto' che dovrà ammontare a 100 milioni di euro. Gli osservati speciali in questo senso sono: Kulusevski, McKennie, Zakaria e Arthur. Tutti e quattro rientreranno dai rispettivi club a causa dei mancati riscatti. Partendo dal primo il Tottenham chiede uno sconto ai bianconeri rispetto ai 35 milioni previsti e non vorrebbero spingersi oltre 25-30. McKennie, retrocesso in Championship con il Leeds, potrebbe restare in Premier (in un'altra squadra) o approdare in Bundesliga: la Juve potrebbe ricavare 25-30 milioni. Stesso discorso per Zakaria di ritorno dal Chelsea: i bianconeri hanno fissato il valore a 20 milioni. Infine c’è Arthur -reduce da un’annata storta con la maglia del Liverpool- che potrebbe andare al Galatasaray. Per lui si potrebbe trattare per la rescissione o per un nuovo prestito.