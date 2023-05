Juve-Siviglia, gioia social: le reazioni dei giocatori bianconeri

Un pari che sa di vittoria per la Juventus che ieri sera si salva grazie alla rete di Gatti. Ecco le reazioni social di alcuni dei protagonisti della serata all'Allianz Stadium. Da Cuadrado allo stesso autore del gol, fino a Szczesny. I bianconeri sono attesi tra meno di una settimana in Andalucia: si riparte dall'1-1 di ieri sera che accende le speranze per strappare il pass per Budapest.