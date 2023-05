Siviglia, l’ex Beto: “La Juve è un gradino sotto lo United ma…”

Con quattro partite di Serie A ancora da giocare e una finale di Europa League da provare a raggiungere, la stagione della Juve è ancora molto lunga. La vittoria della competizione europea potrebbe essere fondamentale per i bianconeri, che in campionato devono ancora fare i conti con l'incognita penalizzazioni .

Il Siviglia ha una rosa forse leggermente inferiore alla Vecchia Signora, ma ha dalla sua un'esperienza internazionale superiore: la squadra spagnola ha già vinto l'Europa League ben sei volte, come ricordato anche dall'allenatore Mendilibar. Chi vincerà? Intervistato da AS l'ex Siviglia Beto ha parlato della sfida contro i bianconeri: "Per me la Juventus è un gradino sotto il Manchester United, che si è spaventato al Sánchez-Pizjuán, con l'atmosfera e la pressione del Siviglia. A Nervión ha rivisto lo United, che non sapeva nemmeno cosa fosse successo".