Juve, Sissoko non ha dubbi: “Lukaku è il profilo giusto per i bianconeri”

Intervenuto su Sportitalia l'ex Juve Sissoko ha parlato della situazione Lukaku : " Se la Juve pensa di aver bisogno di un attaccante forte beh, Lukaku lo è. È un profilo giusto per i bianconeri.

Lui ha giocato all’Inter e fra le due squadre è vero che c’è una grandissima rivalità , ma penso che qualora arrivasse e cominciasse a segnare come ha fatto a Milano allora i tifosi si dimenticherebbero presto del suo passato.

Sì, secondo me sarebbe una mossa giusta perché Lukaku come dicevo è un attaccante forte. Mi piace molto Romelu è un tipo di attaccante che si può adattare molto bene alla Juventus ed al suo gioco. Qualora andasse via il serbo dunque, sarebbe un rinforzo azzeccato".