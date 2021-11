Juve, sirene turche per Luca Pellegrini: la situazione

Il terzino della Juve interessa in Turchia

redazionejuvenews

Luca Pellegrini verso la Turchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, il giovane terzino avrebbe riscosso molto interesse in terra turca di un club in particolare, il Trabzonspor. Il terzino finora, quest'anno, ha trovato poco spazio nelle gerarchie principali del mister bianconero Massimiliano Allegriche sarebbe orientato a farlo partire già dalla prossima finestra di mercato di gennaio in prestito secco fino al 30 giugno 2022. Anche lo stesso Pellegrini spingerebbe per questa soluzione perché gli permetterebbe di fare esperienza altrove da titolare per poi poter tornare a Torino il prossimo anno per giocarsi le sue chances.

Il terzino della Juveè cresciuto nelle giovanili della Roma e, dopo aver brillato allo scorso Mondiale Under 19 con l'Italia, i bianconeri hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo in cambio di Leonardo Spinazzola. A posteriori, per ora, ci hanno guadagnato decisamente i giallorossi con Spinazzola che ha suscitato piano piano l'interesse di molte big europee fino a diventare il miglior terzino degli Europei di calcio del 2020 nonostante il suo grave infortunio che lo sta tenendo fuori dai campi da gioco da diversi mesi. Tornando a Pellegrini, nella sua avventura a Torino per ora non ha brillato ed ha ricevuto decisamente poco spazio.

Il tecnico livornese, infatti, l'ha utilizzato solamente in due occasioni e lo scorso anno era stato mandato in prestito al Genoa. La Juventus e la società hanno però molta fiducia nella crescita del giocatore e per questo motivo accetterebbero solo destinazioni in prestito secco per l'ex Roma. Proprio in merito a ciò, come detto, si sarebbe fatto avanti il Trabzonspor che avrebbe avviato i contatti con il club bianconero, in particolare con il direttore sportivo Federico Cherubini. Inutile dire però, che se la Juve dovesse cedere Pellegrini già a gennaio dovrà intervenire prontamente sul mercato per cercare un sostituto per la fascia che ora ricopre.