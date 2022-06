Juve, sirene dalla Premier per De Ligt: pronta la proposta di rinnovo

Oggi il Corriere dello Sport ha fatto scattare il campanello d'allarme in casa Juventus . Nella prima pagina dell'edizione di oggi, il quotidiano romano ha titolato così: "" Allegri trema. De Ligt sotto assedio ". Secondo le indiscrezioni riportate, ci sarebbero tre grandi della Premier League che hanno messo gli occhi sul difensore centrale olandese: il Chelsea , il Liverpool e il Manchester United . Tutti e tre i club sono alla ricerca di un difensore importante in questa sessione di mercato. I Blues hanno perso Rudiger , che è andato a parametro zero al Real Madrid , e cercano un sostituto all'altezza. I Reds vorrebbero comporre la coppia della nazionale olandese con Van Dijk , per una coppia che avrebbe pochi rivali. Infine ci sono i Red Devils, che nella prossima stagione saranno allenati da Ten Hag , ex tecnico del giocatore bianconero ai tempi dell' Ajax .

Il giocatore classe 1999, arrivato a Torino nel 2019, ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Dal ritiro della nazionale orange, con la quale è impegnato in Nations League, qualche giorno fa aveva parlato della sua grande stagione individuale e del suo futuro: "Per me è importante avere la possibilità di crescere e lavorare su me stesso. Il fatto che ora io sia indicato come uno dei leader della Juventus nei prossimi anni la dice lunga sulla mia crescita. Per me c'è solo la necessità di continuare a fare questi passi e al momento è con la Juventus. Le trattative ci sono, ma non ho già un accordo come è stato scritto. Questo non è vero. I negoziati ci sono, ma siamo ancora a un livello iniziale. Ho ancora un contratto di due anni, quindi c'è ancora abbastanza tempo".