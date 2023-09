Juve, Siparietto Calvo-Galliani: “Parlate con grandi squadre…”

Il vicepresidente nonché amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha risposto ad alcune domande inerenti al futuro della società e ai rumors che accostano il Papu Gomez al club brianzolo. Entrando negli uffici della Lega Serie A, Galliani ha dichiarato: "Cessione? No. Assolutamente. Io non parlo. Io mi occupo di Monza, casomai sono l'oggetto e non il soggetto. Gomez? Siete voi che parlate. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non l'ho sentito".