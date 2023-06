Juve, Signori: “Bianconeri sacrificati per compiacere la UEFA”

Signori sugli errori arbitrali

Infine, il giornalista si è soffermato su quanto accaduto recentemente in Italia-Francia Under 21. Sugli errori arbitrali e sul peso che rischiano di avere per il destino della nazionale azzurra si è espresso così: "Diciamo allora che il caso Under punta il dito contro la gestione Uefa. L’assenza iniziale del Var (ci sarà solo dai quarti) in un torneo che porta anche alle Olimpiadi è perlomeno grottesco. Ci sono partite e finali che contano di più ed altre meno? Certamente la sveglia è suonata pure per il presidente del Coni. L’Italia non va ai Giochi dal 2008, una eternità. Rischiare un’altra “non qualificazione” per scarabocchi altrui, prima che per colpe della squadra, dovrebbe indurre a chiedere conto di uno scarso peso politico al suo presidente federale. Insomma smettiamola con le ginocchia sbucciate e chiediamo un calcio più serio, se non vero".