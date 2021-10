Juve, si valuta il prestito di Kaio Jorge

Il baby attaccante potrebbe finire in prestito a gennaio

È quasi tutto pronto per il fischio di inizio della terza giornata di Champions, dove la Juventus sarà impegnata nella gelida trasferta di Russia contro lo Zenit. Bianconeri che insgeuono la loro sesta vittoria consecutiva, se si considera anche quella contro il Chelsea di Tuchel. Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri, alle prese con gli infortuni di Dybala e Rabiot, quest'ultimo afflitto da Covid.

Bisognerà dunque capire chi saranno gli 11 titolari scelti dall'allenatore livornese che, potrebbe lanciare la coppia d'attacco composta da Alvaro Morata e Federico Chiesa. Potrebbe esserci un inserimento a gara in corso anche del baby brasiliano Kaio Jorge, il quale non è riuscito a ritagliarsi lo spazio adeguato fino a questo momento.

Proprio per questo, la dirigenza della Continassa starebbe valutando l'ipotesi di un prestito annuale gia a gennaio, anche e soprattutto per far fare le ossa al ragazzo. Le pretendenti non mancano e se i bianconeri dovessero acquistare una punta nel mercato di gennaio, allora questa ipotesi si rinforzerebbe ulteriormente.