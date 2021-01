Juve, si tratta ancora per un ritorno in attacco

TORINO- Con una prova di grande carattere, la Juventus nella serata di ieri ha sbancato San Siro con il risultato di 3-1, intralciando la corsa allo scudetto del Milan e interrompendone una striscia di imbattibilità che in campionato durava da ben 10 mesi. A segno, per i bianconeri, Federico Chiesa con una doppietta e Weston McKennie, mentre è rimasto in ombra Cristiano Ronaldo, sicuramente non favorito dall’assenza di Alvaro Morata, calciatore abile ad aprire gli spazi per permettere a Cr7 di andare a rete con più facilità. Il numero 9 spagnolo potrebbe averne ancora per qualche tempo e, per questo, la società è al lavoro senza sosta sul mercato per regalare a Pirlo una nuova punta. Diversi sono i nomi fatti dall’inizio della finestra di mercato invernale, tra cui quello di Fabio Quagliarella, che potrebbe fare il suo clamoroso ritorno nella Torino bianconera dopo quasi 7 anni dal suo addio.

La situazione della trattativa la riporta quest'oggi il quotidiano Secolo XIX. La Sampdoria, dopo un primo sondaggio esplorativo effettuato da Paratici negli scorsi giorni, sarebbe al momento in attesa di una chiamata da parte della società campione d'Italia o di Beppe Bozzo, procuratore del numero 27 doriano. La volontà del club blucerchiato è quella di non ostacolare le decisioni dell'attaccante campano, che se volesse tornare a Torino sarebbe lasciato libero. Ferrero, che ancora non ha fatto una cifra per la cessione, sarebbe però ben contento nel caso in cui il suo capitano decidesse di rimanere a Genova, dove avrebbe la possibilità di giocarsi un rinnovo annuale nei prossimi mesi. La Juve, dal canto suo, offrirebbe a Quagliarella un contratto solo fino al termine di questa stagione, preferendo poi puntare su profili più giovani per la prossima stagione.