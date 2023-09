Juve, si teme per Pogba: gli esami chiariranno l’entità del fastidio

Al minuto 89' -dopo il gol annullato per fuori gioco di Vlahovic- il centrocampista ex Manchester United prova a recuperare un pallone cambiando velocemente direzione. In quel momento fa un movimento 'sbagliato' facendo perno prima sul ginocchio destro e poi sul sinistro. Subito dopo inizia a zoppicare con un'espressione dolorante ma prova comunque a forzare qualche giocata limitandosi ad andare piano. In quei minuti tuttavia la panchina non si è allarmata particolarmente, anche se Allegri lo aveva spostato vicino a Milik per tutelarlo maggiormente.