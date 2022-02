Juve, sfuma un obiettivo: Sule è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

Sule è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

redazionejuvenews

Nella giornata di ieri, l'agente di Niklas Sule aveva parlato ha microfoni di Sport1 annunciando che il suo assistito aveva ormai trovato il suo nuovo club e che l'annuncio sarebbe arrivato molto presto: "Il ragazzo ha preso una decisione e sarei sorpreso se cambiasse idea. Abbiamo già deciso quale sarà il suo nuovo club. Non abbiamo mai negoziato il rinnovo con il Bayern, c’è stato solo un approccio verbale. Non è stata una questione di soldi, il ragazzo vuole provare una nuova esperienza". Anche la Juventus era sulle tracce del difensore da tempo ed avrebbe piazzato volentieri il colpo a parametro zero per la prossima estate. Stamattina però è arrivato l'annuncio ufficiale del suo nuovo club, il Borussia Dortmund, che ha sorpreso tutti ufficializzando il tedesco: "Il club della Bundesliga Borussia Dortmund ha ingaggiato il nazionale tedesco Niklas Süle (26) per la stagione 2022/23. Il difensore centrale, lungo 1,95 metri, è attualmente ancora al servizio dell'FC Bayern Monaco. Il suo contratto con i campioni di Germania scade nell'estate del 2022.

"Siamo lieti di essere stati in grado di ingaggiare un giocatore della nazionale tedesca a Niklas Süle e di trattenerlo per quattro anni", sottolinea il direttore sportivo del BVB Michael Zorc. Sebastian Kehl, che succederà a Zorc in estate, spiega: "Niklas ci ha mostrato in discussioni personali che è molto interessato al Borussia Dortmund. Ha molta esperienza, calma nel gioco di costruzione e il fisico necessario per fare il prossimo passo con noi dall'estate".

Süle, che ha iniziato la sua carriera in Bundesliga al TSG Hoffenheim, ha giocato 213 partite di Bundesliga (12 gol, 6 assist), 32 partite di Champions League (1 gol) e 37 partite internazionali con la nazionale tedesca (1 gol) durante la sua carriera. Ha vinto la UEFA Champions League con il Bayern Monaco nel 2020. È il difensore con il maggior numero di presenze in Bundesliga con il suo club in questa stagione (19)".