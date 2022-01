Juve, sfuma un obiettivo: Bruno Guimaraes passa al Newcastle

Bruno Guimaraes passa al Newcastle: è ufficiale

redazionejuvenews

Tanto cercato dalla Juventusin questa sessione di mercato, ma ora è ufficialmente approdato in Premier League sposando il progetto Newcastle. Questo il comunicato del Lione, suo ex club che ha annunciato l'acquisto di Bruno Guimaraes: "L'Olympique Lyonnais annuncia il trasferimento del centrocampista della nazionale brasiliana Bruno Guimarães al club inglese del Newcastle per un importo totale (compresi i bonus)* di 50,1 milioni di euro, oltre a una commissione di vendita del 20%. *Gli 8 milioni di euro di bonus potenziali tengono conto delle prestazioni del Newcastle nelle prossime stagioni, in particolare del mantenimento del suo posto in Premier League, a partire da quest'anno. Inoltre, come concordato durante il trasferimento iniziale del brasiliano, il 20% della quota totale di trasferimento sarà trasferita al suo ex club, l'Athletico Paranaense.

Arrivato a gennaio 2020 al club di Curitiba con un compenso di 20 milioni di euro, Bruno Guimarães ha giocato 71 partite in tutte le competizioni con l'OL (segnando tre gol) ed è diventato un nazionale brasiliano con i colori del Lione. Ha anche vinto la medaglia d'oro olimpica lo scorso agosto a Tokyo, iniziando sei partite con il suo paese. Impressionato dal progetto Newcastle, con i suoi nuovi azionisti, il centrocampista ha voluto entrare nel club della Premier League inglese in un contesto economico difficile per l'Olympique Lyonnais, segnato da quasi due anni di COVID-19 che, purtroppo, ha colpito i grandi club francesi, quelli che non sono stati oggetto di aiuti significativi da parte del governo.

OL annuncia inoltre che la direzione del reparto recruiting, con Bruno Cheyrou, sta lavorando attivamente all'arrivo di diversi giocatori al fine di consentire a OL di raggiungere i suoi obiettivi sia in Ligue 1 che in Europa League. Infine, l'Olympique Lyonnais desidera ringraziare calorosamente Bruno Guimarães per il suo coinvolgimento, la sua determinazione e la sua professionalità sin dal suo arrivo in OL due anni fa. Tutto il club augura a lui e alla sua famiglia il meglio a Newcastle e alla nazionale brasiliana, che si è già qualificata per il prossimo Mondiale in Qatar".