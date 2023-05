Juve, sfida tra club italiani per i talenti del Barcellona

Se da una parte la Juventus aspetta la sentenza sul processo plusvalenze per capire meglio cosa gli prospetta il futuro, dall'altra rimane vigile sul calciomercato. Il club bianconero non intenderebbe farsi trovare in ritardo nelle trattative per allestire in ogni caso una rosa competitiva per la prossima stagione. In particolare, si starebbe osservando la situazione di uno dei club più movimentati di questo periodo, ovvero il Barcellona. I freschi vincitori de LaLiga devono risolvere alcune situazioni interne che potrebbero avere come effetto alcuni sacrifici. I blaugrana sembrerebbero sotto l'occhio del Fair Play Finanziario ed ecco perché potrebbe necessitare di un alleggerimento del monte ingaggi. Così fosse, la Juventus, così come Milan e Inter non vorrebbero farsi sfuggire eventuali occasioni.