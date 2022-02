Juve, sfida al Milan sul mercato: interessa Sven Botman

Il centrale olandese, nel mirino del Milan per tutto la finestra di gennaio, interessa anche ai bianconeri, in caso di partenza di De Ligt.

redazionejuvenews

La Juventus continua nel suo grande momento. Merito di un attacco che funziona e sta trovando un nuovo assetto, ma anche di una difesa solida. Il reparto difensivo dei bianconeri è tra i migliori in Europa per numero di gol subiti e clean sheet. Merito di tutta la squadra, dei difensori della vecchia guardia come Bonucci e Chiellini, ma non solo. Proprio con l'assenza del capitano bianconero, fuori per infortunio, Matthijs De Ligt si sta imponendo sempre di più come leader difensivo della squadra. Per questo la società bianconera vorrebbe continuare a godersi il giocatore ancora a lungo.

Nonostante il suo contratto abbia una durata fino al 2024, da tempo si rincorrono voci su una sua possibile partenza da Torino. Del resto il suo procuratore Mino Raiola non ha mai perso occasione per comunicare ai media quanti club in Europa apprezzino il suo assistito. E lo stesso giocatore sarebbe tentato di provare un'esperienza in un altro grande club. Per questo la dirigenza bianconera è al lavoro innanzitutto per convincere il giocatore a rimanere. Ma inevitabilmente gli uomini mercato del club devono anche cominciare a guardarsi incontro, in caso di partenza del difensore in estate. E ci sarebbe già il nome giusto.

Si tratta di Sven Botman del Lille. Anche lui difensore scuola Ajax, un anno in meno rispetto a De Ligt, in Francia ha trovato la consacrazione, vincendo la Ligue 1 nella scorsa stagione. Durante il mercato di gennaio il Milan aveva provato in tutti i modi a portarlo in rossonero, ma senza trovare una formula che accontentasse il club francese. Per Maldini è lui l'uomo giusto per continuare nella costruzione di un Milan giovane e di qualità. Ma ora la Juventus è entrata in corsa per il talentuoso centrale. Il Diavolo rimane in pole per l'estate, anche perché per i bianconeri sarebbe un piano b, in caso di partenza dell'ex capitano dei lancieri. Ma attenzione a questo nome.