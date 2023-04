Il lavoro del settore giovanile paga: è una Juve forte e futuribile

Manca poco al ritorno in campo della Juventus dopo la sosta per le Nazionali. Dall'Allianz Stadium è tutto pronto per il calcio d'inizio di Juventus-Verona , match valevole per la 28a giornata di Serie A. Una sfida insidiosa contro una squadra alla disperata ricerca di punti per ambire alla salvezza.

Se come detto Fagioli e Miretti si sono presi la scena, si è messo in coda anche Barrenechea, oggi entrato a far parte stabilmente della prima squadra bianconera. Il ragazzo argentino si è messo in mostra in maniera positiva, sfruttando anche le indisponibilità dei presunti, potremo dire a questo punto, titolari. Sulla stagione di Fagioli c'è poco da aggiungere, il giovane 2001 si sta confermando ogni volta di più. E se Miretti è il calciatore indicato per sostituire Rabiot qualcosa vorrà dire.