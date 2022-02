Juve, settimana decisiva: in ballo i rinnovi di Dybala e Cuadrado

La squadra martedì prossimo sarà impegnata negli ottavi di Champions. La dirigenza invece si occuperà della questione rinnovi per due big.

Sono giorni intensi in casa Juventus. Dopo il derby di venerdì, martedì ci sarà la trasferta in casa del Villarreal per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma mentre la squadra di Allegri pensa al prossimo importante impegno europeo, la dirigenza bianconera avrà anche altri pensieri. La prossima settimana infatti sarà fondamentale per capire l'immediato e il prossimo futuro del club. Il giorno dopo la sfida di coppa, ci sarà il Consiglio d'amministrazione del club, dove verranno gettate le basi per i prossimi mesi. In particolare verranno decise le linee guida a livello di spese.

Questo vuol dire che si parlerà anche di questioni spinose come i rinnovi di contratto di alcuni big della squadra. La questione più pressante è chiaramente quella di Paulo Dybala. L'argentino, che martedì non ci sarà per il problema muscolare accusato contro il Toro, è da tempo in trattativa con la Juventus. E attualmente sembra il giocatore più in bilico tra quelli con il contratto in scadenza. Con buona probabilità, nei prossimi giorni verrà recapitata a Jorge Antun, rappresentante del giocatore, un'offerta al ribasso rispetto all'accordo verbale che era stato trovato a ottobre, che era di circa 8 milioni di euro a stagione più bonus. Questo quindi alimenta l'incertezza sull'eventuale sì della Joya.

A questo punto molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Lui non ha mai nascosto che avrebbe avuto piacere nel chiudere la sua carriera alla Juve. Ma è pur vero che i rapporti con il club sono peggiorati, proprio per la mancata chiusura dell'accordo nei mesi precedenti e la volontà di risparmiare qualcosa da parte dei bianconeri. Una vicenda che ha fatto drizzare le antenne all'ex juventino Marotta, che porterebbe volentieri l'attaccante argentino all'Interno a parametro zero. Per Cuadrado invece è sempre più vicina la fumata bianca. Il colombiano è ormai un veterano e permette ad Allegri tante soluzioni tattiche, potendo giocare in diversi ruoli. L'accordo dovrebbe essere ratificato a breve.