Serie A, la Juve vince e si avvicina ancora di più alla testa della classifica

Grazie alla vittoria contro l'Empoli e ai pareggi di Milan e Inter, la Juve ora può sperare ancora di più nella vittoria dello Scudetto

La Juventus si porta così a quota 50 punti, tenendo saldo il quarto posto in classifica. A far sorridere però i tifosi bianconeri sono i risultati di Inter e Milan, fermate dai pareggi contro Genoa e Udinese. In attesa di scoprire quale sarà il risultato del Napoli contro la Lazio, i bianconeri sono soltanto a 7 punti di distanza dal primo posto (8 nel caso in cui l'Inter vincesse la partita che deve ancora recuperare). Lo Scudetto ora è una possibilità concreta?