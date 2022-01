Serie A, facciamo il punto sulla situazione: Juve ad un passo dalla Dea

Quali sono i possibili obiettivi della Juve? Il quarto posto ora è ad un passo ma lo scudetto rimane ancora un'Utopia

Al primo posto rimane l' Inter di Simone Inzaghi, a quota 50 punti e con una partita da recuperare (contro il Bologna). Al secondo posto il Milan (48 punti), seguito a ruota dal Napoli (46 puti). Leggermente più distante l' Atalanta , fermata sul pari dall'Inter (42 punti). Ad un passo dalla zona Champions League si trova la Juventus , che nonostante il terribile inizio di stagione si trova ora ad un solo punto di distanza dalla squadra di Gian Piero Gasperini. A quota 35 punti troviamo invece Lazio, Roma e Fiorentina . Come da pronostici di inizio stagione, la lotta per i primi posti in classifica sarebbe stata tra le così dette "7 sorelle" (Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Juventus, Lazio e Roma), ma nessuno aveva previsto l'esplosione dei viola guidati da Vincenzo Italiano.

Quali sono i possibili traguardi della squadra di Massimiliano Allegri? Se fino a qualche mese fa la qualificazione alla Champions League era da considerarsi a rischio, ora il quarto posto è un obiettivo più che concreto per i bianconeri. Da dicembre in avanti i bianconeri hanno tenuto un ritmo impressionante, paragonabile solo a quello dell'Inter in testa alla classifica. Se la Juventus riuscirà a mantenere questo passo l'Atalanta dovrà cominciare a guardarsi alle spalle. E lo scudetto? In questo momento il primo posto dista nove lunghezze (12 in caso di vittoria dell'Inter contro il Bologna). Troppi per sperare in una rimonta, ma la speranza è sempre l'ultima a morire.