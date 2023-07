Juve, Serena: “Lukaku ha professato amore eterno all’Inter, poteva risparmiarselo”

Intervistato dal Corriere della Sera l'ex Juve Aldo Serena ha parlato del possibile trasferimento di Lukaku in bianconero

Intervistato dal Corriere della Sera l'ex Juve Aldo Serena ha parlato del possibile trasferimento di Lukaku in bianconero: "Di questa vicenda ciò che più sconcertano sono le parole di Lukaku. Diciamo la verità: quell’intervista in cui ha professato amore eterno per l’Inter con 4 o 5 “mai alla Juventus”, poteva risparmiarsela.